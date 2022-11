Tagadà, Speranza spiazzato: "Le faccio una domanda, non pianga..."

17 novembre 2022 a

a

a

La domanda è di quelle che di questi tempi fanno tremare i polsi alla sinistra. A farla è Tiziana Panella a Tagadà all'ex ministro della Salute, Roberto Speranza. "Speranza, le posso fare una domanda senza che lei crolli in lacrime?", afferma la conduttrice.

"Cosa penso delle prime mosse?". Speranza, fango e rosicate contro Meloni

E Speranza risponde: "Dica pure". A questo punto arriva il quesito dei quesiti: "Che ne sarò di questa sinistra?". E Speranza spiega qual è la sua posizione: "Trasformare una sconfitta in una ripartenza. Serve una costituente vera. Articolo 1 non tornerà del PD, bisogna superare l'esistente. Combatterò in Parlamento contro l'autonomia differenziata proposta da Calderoli", afferma l'ex ministro. Insomma la nuova battaglia su cui vuole concentrare i suoi sforzi Speranza è l'Autonomia che la Lega di governo sta portando avanti a grandi passi.

Clamoroso Speranza; ora ha voglia di assembramenti, l'ultima figuraccia

Proprio oggi il ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia ha presentato la sua proposta ai rappresentanti delle Regioni. Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha fatto sapere che il processo di riforma andrà avanti rapidamente e l'esecutivo punta ad approvare la riforma già entro la fine del 2023. Insomma, Speranza, sta già scegliendo l'ennesima battaglia persa in partenza.