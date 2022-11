Ruby Ter, assolto Berlusconi a Roma: "Il fatto non sussiste"

17 novembre 2022 a

Il Tribunale di Roma ha assolto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in uno dei filoni dell’indagine Ruby Ter, perché "il fatto non sussiste". Assolto anche il cantante Mariano Apicella. Per entrambi l’accusa era di corruzione. "Sono contento e soddisfatto. Apprezzo anche che lo stesso pubblico ministero abbia chiesto l’assoluzione". Così Silvio Berlusconi ha commentato parlando al telefono con i suoi difensori la sentenza di assoluzione nel filone romano del processo Ruby. E sul verdetto del tribunale è intervenuto su Twitter anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "L’Assoluzione di Silvio Berlusconi è una buona notizia per tutti. Non avevamo dubbi sulla sua innocenza. La decisione della magistratura ristabilisce la verità".

Soddisfazione anche da parte dell'avvocato Franco Coppi che all'Adnkronos afferma: "È una sentenza ineccepibile, non c’era assolutamente alcuna prova di accordi corruttivi e la formula assolutoria perché il fatto non sussiste parla da sola". Insomma col verdetto di Roma si chiude una finestra giudiziaria che come sempre la sinistra aveva strumentalizzato per anni per attaccare l'ex premier. L'assoluzione perché il "fatto non sussiste" è la formula piena che attesta l'innocenza del Cavaliere e di Mariano Apicella. Anche Maurizio Gasparri ha commentato il verdetto del Tribunale di Roma: "Prima la persecuzione poi l’assoluzione. Ancora una volta si dimostrano infondate le aggressioni giudiziarie a Berlusconi. Chi gli chiederà scusa ora? Chi pagherà per aver condizionato e avvelenato lo stesso corso della vita democratica? Sono lieto da un lato, e esprimo al presidente Berlusconi la mia gioia per questa notizia, ma nel contempo non posso celare l’indignazione per questa ennesima incredibile vicenda che ha avvelenato la vita e la democrazia italiana", ha concluso il sentaore forzista.