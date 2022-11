Otto e Mezzo, Scanzi si sfoga: "Candidate Italo Bocchino"

18 novembre 2022 a

Scintille a Otto e Mezzo tra Andrea Scanzi e Stefano Feltri. Al centro della discussione la candidatura alla presidenza della Regione Lombardia di Letizia Moratti. Come è noto, De Benedetti, editore de ilDomani, ha consigliato al centrosinistra di appoggiare la condidatura dell'ex sindaco di Milano. Ma a quanto pare il centrosinistra ha scelto Majorino abbandonando al suo destino la Moratti.

E così Stefano Feltri nel corso dell'ultima puntata di Otto e Mezzo ha chiesto alla sinistra di appoggiare la Moratti per battere Fontana: "È l'unico nome per battere la destra, anche nei sondaggi è davanti agli altri esponenti puri di sinistra che vogliono candidarsi".

Parole queste che hanno fatto imbufalire Andrea Scanzi che in pochi istanti ha cercato di smontare la tesi di Feltri: "Non sono d'accordo con questo ragionamento. Non ho dimenticato la Moratti ministro dell'Istruzione e nemmeno la Moratti assessore in Lombardia". Poi, sempre Scanzi rincara la dose: "Allora a questo punto va bene chiunque. Allora candidate Bocchino e Santanché". Insomma come sempre a sinistra è caos per la scelta del candidato. Nella serata di ieri poi è arrivato il semaforo verde per Majorino: un assist per Fontana che ormai vede il bis a un passo con il centrosinistra diviso che ancora litiga anche dopo aver indicato il nome per la Regione Lombardia...