TgLa7, il report che spaventa Salvini e Berlusconi: ecco cosa rivela

21 novembre 2022 a

a

a

Non soltanto le intenzioni di voto, nella parentesi dedicata ai sondaggi da Enrico Mentana nel corso del suo TgLa7 di lunedì 21 novembre. Come sempre, infatti, Mitraglietta ha proposto la rilevazione Swg sul consenso raccolto dai partiti. Ma è stato proposto anche un secondo sondaggio, i cui numeri sono molto interessanti.

Già, perché si parla di flat-tax, la tassa piatta, cavallo di battaglia di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, di lega e Forza Italia. La domanda posta al campione è semplice: "Ritiene che la riforma fiscale dovrebbe andare in direzione...". Insomma, bisognava completare la frase. E il 49% sostiene che la riforma fiscale dovrebbe andare in direzione della tassazione progressiva.

"Immigrazione? Sì, ma...": Berlusconi, l'ultima sfida a Salvini e Meloni

Dunque, soltanto il 14% chiede la flat-tax. Poi vi è un altro 21% cje propende per la risposta "flat tax per alcune categorie e cessazione progressiva per altre". Infine, un 16% degli intervistati si trincera dietro al "non saprei". Insomma, soltanto il 35% apre totalmente o parzialmente alla flat-tax, cifre che per certo non possono piacere a Lega e Forza Italia.

Poi un secondo quesito, sulla rottamazione delle cartelle fiscali, cancellando quelle sotto i mille euro e scontando quelle da mille a 3mila euro. Favorevole il 34% del campione - il 51% di questi tra elettori di partiti di maggioranza -, contrario il 35% - il 49% tra partiti di opposizione - mentre il 31% non si dice né favorevole né contrario.