Soumahoro, Camusso rivela: "Piange? Cosa è successo davvero"

"Penso che siamo di fronte a una crisi di nervi": Susanna Camusso del Pd, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus su La7, ha commentato così il video del deputato Soumahoro, che ha reagito in lacrime alle ultime notizie sulla sua famiglia. "Non è questa la strategia con cui ci si difende, perché se sei un personaggio pubblico e noto è scontato che si accendano i riflettori su di te - ha spiegato la sindacalista -. Bisogna avere un rapporto positivo con il fatto che la propria vita debba essere trasparente, io non penso che sia un attacco, un complotto. In questo si sbaglia, sei un personaggio noto...".

Il caso Soumahoro, secondo la Camusso, ha creato così tanto scalpore per un motivo preciso: "Quello che colpisce di più è che lui rappresenta la figura di un lavoratore migrante che diventa sindacalista e che poi le indagini riguardano cooperative che si occupano del problema della migrazione e dei diritti dei lavoratori. È come se fosse una contraddizione interna. Bisogna anche avere il coraggio di dire che le responsabilità però sono individuali, non avvengono per correlazione".

L'intervento di Susanna Camusso a Omnibus

Infine l'esponente dem ha dato un consiglio al deputato: "Fossi in lui, io mi augurerei che il percorso giudiziario sia rapido, in modo da mettere in chiaro tutto. Credo che questa sia sempre la difesa migliore, non cercare chi complotta ma chiedere che si arrivi a una conclusione".