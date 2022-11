Matteo Renzi filmato con lo 007 all'Autogrill? C'è un'indagata

24 novembre 2022 a

Fu una professoressa a riprendere il video dell’incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all’autogrill di Fiano Romano il 23 dicembre 2020. Secondo la sua versione, riportata dal Corriere della Sera, la donna non avrebbe né pedinato né spiato l'ex premier, ma avrebbe filmato solo per diritto di cronaca. Anche perché quello era un momento piuttosto caldo della politica italiana, di lì a poco sarebbe scoppiata la crisi del Conte II. Le 13 foto e i 2 video ripresi dalla testimone sono poi stati trasmessi a maggio 2021 da Report su Rai 3.

Oggi, come scrive Giovanni Bianconi sul Corsera, la misteriosa signora, che è stata identificata e ha fornito per due volte la propria versione dei fatti, sarebbe stata indagata dalla Procura di Roma per "diffusione di riprese e registrazioni fraudolente". In ogni caso, si tratterebbe solo di un atto dovuto dopo l’esposto del leader di Italia viva e una prima testimonianza nel marzo scorso.

La donna che ha girato i video ha raccontato nei dettagli quanto avvenuto quel 23 dicembre, dando prova dell'assoluta casualità della sua presenza in autogrill. In particolare, ha raccontato che stava viaggiando da Roma verso Nord insieme alla madre e al padre malato per trascorrere il Natale con loro, quando a un certo punto si è fermata all’area di servizio di Fiano Romano. All'inizio non c’erano altre auto, poi ne sono arrivate due: una con tre uomini in giacca e cravatta e una da cui è poi sceso il senatore Renzi. La signora, comunque, ha specificato di non aver chiesto né ricevuto alcun compenso per le foto e i video.