Sondaggio, Mentana: "Una sorpresa", cosa spunta su Bonelli e Fratoianni

"Sorprendentemente guadagna uno 0,3%": Enrico Mentana snocciola le cifre dell'ultimo sondaggio Swg condotto per il TgLa7. E sottolinea con un certo stupore la crescita di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana. Il giornalista, infatti, ha fatto presente che sarebbe stato lecito aspettarsi tutt'altro risultato considerato il caso Soumahoro, eletto proprio con Verdi-Si in Parlamento. L'Alleanza di Bonelli e Fratoianni, invece, sale dal 4 al 4,3% in una settimana.

In vetta alla classifica resta Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che in sette giorni perde solo lo 0,1% dei consensi, arrivando così al 30,3. A seguire, con un distacco non indifferente, c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, stabile al 16,9%. Ormai al terzo posto il Pd di Letta, che continua a perdere consensi. I dem, infatti, sono passati dal 16,2% del 21 novembre al 15,8 di oggi, perdendo così lo 0,4%.

Subito dopo ci sono Azione e Italia Viva all'8,1% (+0,2%); la Lega al 7,8% (+0,2%) e Forza Italia al 6,5 (+0,1%). A seguire, dopo Verdi e Sinistra Italiana, troviamo PiùEuropa al 2,8%, ItalExit al 2,2 e Unione popolare all'1,6%. Il sondaggio in questione ha registrato anche l'opinione generale dei cittadini sulla manovra approvata dal governo. Su una scala di voti da 1 a 10, la legge di Bilancio della Meloni è stata giudicata con un 5,3. In passato quella di Draghi era stata valutata 5,8; quella del Conte II 4,7 e quella del Conte I 5,3.