Marcello Sorgi-choc: "Una cosa da brividi", cosa rischia il governo a dicembre

"Bisogna vedere cosa Meloni concretamente potrà dare a Calenda": Marcello Sorgi ha commentato il faccia a faccia di ieri tra il premier e il leader del Terzo Polo. Lo ha fatto nello studio di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. L'editorialista de La Stampa ha sottolineato anche che "quasi contemporaneamente c'è stata una certa irritazione da parte di Forza Italia. Che ha ricordato che quello è un partito dell'opposizione".

Sorgi, poi, ha detto di essere rimasto allibito di fronte alla programmazione dei lavori di dicembre: "Ieri guardavo il calendario di questo mese di dicembre in Parlamento ed è una cosa da far venire i brividi. Perché oltre ad approvare la Legge di Stabilità, il governo deve far approvare quattro decreti. Non ci sarà giorno senza una votazione decisiva, e quindi senza una discussione complicata. Basti pensare che il quarto decreto è quello sulle armi in Ucraina, che sarà accompagnato da un dibattito vivace".

L'intervento di Marcello Sorgi a L'Aria che tira

Proprio il fatto che il prossimo mese sarà particolarmente duro per la maggioranza potrebbe spingere la Meloni a non rifiutare nessun aiuto: "Si prepara un mese, almeno alla Camera, di grande tensione - ha chiosato Sorgi -. Quindi, siccome quello che non strozza ingrassa, anche l'aiuto di Calenda per il governo sarà utile".