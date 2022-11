Santanchè, Calenda-Meloni? "Non nemici, ma...", ora tutto torna

30 novembre 2022 a

Daniela Santanchè, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 30 novembre, premette che preferisce essere chiamata "il ministro che la ministra". Quindi commenta l'incontro tra il premier e il leader di Azione: "L'incontro tra Meloni e Calenda non mi sembra né romantico né di chimica, ma come dovrebbe essere in un Paese dove la maggioranza di governo ha il suo ruolo e la sua funzione e l'opposizione altrettanto". "È stato sbagliato prima vedere l'opposizione come nemici", prosegue il ministro del Turismo. "Sono avversari, molto spesso abbiamo idee diverse, non nemici. Quando l'opposizione o una parte dell'opposizione chiede un confronto perché dà la disponibilità a migliorare la manovra ha fatto bene il presidente del Consiglio ad ascoltare e capire quali sono le loro idee. Bisogna imparare a essere civili", aggiunge la Santanchè.

Qui l'intervento di Daniela Santanchè a L'aria che tira

"Lei si fida di Renzi e Calenda?", chiede la conduttrice. "Non è questione di fidarsi o non fidarsi, mi interessa quello che succede, passare dalle parole ai fatti. L'incontro e non lo scontro farebbero fare alla nostra nazione in grosso passo avanti", ribatte la Santanchè. La Merlino sottolinea infine che Fratelli d'Italia "continua a salire nei sondaggi mentre Lega e Forza Italia sono bassini". "Io leggo di frizioni e scontro nella nostra coalizione", conclude il ministro. "Ma devo dire che nel consiglio dei ministri le mie orecchie non sentono mai questo. C'è un dibattito, siamo tre partiti diversi e possono esserci sensibilità diverse".