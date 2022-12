Famiglia-Soumahoro, ecco il modello del candidato Pierfrancesco Majorino

Massimo Sanvito 01 dicembre 2022 a

Eccolo lì Pierfrancesco Majorino, il candidato a perdere del Pd alla presidenza di Regione Lombardia, a braccetto con Marie Therese Mukamitsindo. Nientemeno che la suocera dell'autosospeso parlamentare di Allenza Verdi e Sinistra Aboubakar Soumahoro, indagata dalla procura di Latina per truffa aggravata e false fatturazioni in merito allo scandalo che sta coinvolgendo la cooperativa Karibu da lei stessa fondata.



«RIUNIONE FRUTTUOSA»

Ed eccoli lì, nel palazzo del Parlamento Europeo a Bruxelles, ritratti in una foto pubblicata sui social nel 2019. «Il Presidente della Cooperativa Karibu, la dottoressa Marie Therese Mukamitsindo, ha incontrato il parlamentare europeo del Pd, l'onorevole Pierfrancesco Majorino, a Bruxelles dove hanno avuto una fruttuosa riunione circa il sistema d'accoglienza considerato che la cooperativa ha maturato un'esperienza ventennale nel settore», si legge nel post a corredo dell'immagine. A quale esperienza si riferissero, tra migranti maltrattati e lasciati senz' acqua né luce e stipendi non pagati ai dipendenti della coop, non è dato sapersi. Chissà.

Quello che è certo è che l'ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano, ultras dell'accoglienza sfrenata e già promotore di marce pro clandestini e di tavolate multietniche nella metropoli da lui trasformata in una moderna Lampedusa del nord, aveva ricevuto con tutti gli onori del caso la signora Mukamitsindo nella capitale belga. Cosa si saranno detti seduti attorno al tavolo? Il tema sul piatto, nemmeno a dirlo, era il sistema d'accoglienza che ai tempi - in pieno governo giallorosso - forniva parecchia linfa vitale al business dell'immigrazione. Majorino si era trasferito a Bruxelles da poco, dopo aver fatto incetta di voti alle Europee del 2019, ma la passione per i profughi (veri o presunti) manifestata negli anni milanesi non l'aveva certo persa d'un tratto. Anzi. La Karibu era vista come un modello, al punto da invitarne la presidente fin dentro le stamze Europarlamento. Il classico esempio di infallibile fiuto dem...

OSSESSIONE MIGRANTI

Lo sfidante di Attilio Fontana, però, forse non contento ha deciso di rilanciare. Ieri e l'altro ieri, insieme al collega del Pd Brando Benifei, ha organizzato una due giorni dal titolo "Embracin in Brussels Final Event" col Comune di Padova primo partner dell'evento. Il tenore dell'incontro era sintetizzato in poche e chiare parole: «Il potenziale delle città di piccole e medie dimensioni per l'inclusione e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti in Europa». La solita litania. Tanto che l'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, ha attaccato sui social: «Il candidato del Pd come governatore della Lombardia, Majorino, è tra gli organizzatori al Parlamento Europeo di eventi sul " potenziale delle città per l'inclusione e l'integrazione dei migranti in Europa". Ecco quale è la priorità del Pd in Europa, in Italia, in Lombardia: sempre e solo l'accoglienza degli immigrati che, come evidenzia il caso Soumahoro, finisce per tramutarsi in un business per associazioni e cooperative d'area. Gli interessi degli italiani per loro sono un fastidio!».