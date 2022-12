PiazzaPulita, sondaggio impensabile: chi guadagna dal caso Soumahoro

02 dicembre 2022 a

Fratelli d'Italia a un passo dal 30 per cento. Il sondaggio diffuso da Corrado Formigli, durante la puntata di giovedì 1 dicembre di PiazzaPulita in onda su La7, certifica un netto vantaggio del centrodestra. Giorgia Meloni in una settimana perde lo 0,2 per cento ma rimane comunque oltre il 29 per cento (dal 29,9 al 29,7). Segue il Movimento 5 Stelle che invece il 23 novembre registrava un 16,7 per cento mentre in data 30 novembre un 16,8. Cala ancora il Partito democratico. Guidati da Enrico Letta i dem scivolano al 16,2 per cento (-0,3).

Una vera e propria batosta, la loro, se si considera che nel giorno delle elezioni erano quotati al 19,1. Piccolo sorpasso di Carlo Calenda e Matteo Renzi su Matteo Salvini. Il Terzo Polo formato da Azione e Italia Viva si ferma all'8,1 per cento senza registrare alcuna variazione rispetto ai giorni precedenti. Poco più sotto, appunto, la Lega. Il Carroccio si lascia alle spalle l'8,1 per arrivare al 7,9.

Leggero sussulto da parte di Forza Italia. Silvio Berlusconi ottiene il 6,7 per cento, guadagnando un +0,1. Sorpresa invece per Europa Verde e Sinistra italiana. Nonostante il caso che ha travolto Aboubakar Soumahoro, deputato ora autoespulso dal partito dopo le indagini sulle cooperative di moglie e cognata, l'alleanza cresce. E cresce di ben 2 decimali. Il 23 novembre Verdi-Sinistra italiana avevano il 4 per cento, il 30 il 4,2. Fanalini di coda +Europa (dal 3,1 al 3 per cento) e Italexit ferma al 2 per cento e senza mostrare variazioni.