Myrta Merlino zittisce Renzi: "Non è la Garbatella? Quanto sei snob"

"Bruxelles non è la Garbatella": Matteo Renzi ha attaccato Giorgia Meloni a L'Aria che tira su La7. La conduttrice Myrta Merlino, però, lo ha subito ripreso: "Questa è una cosa un po' snob da dire". Al centro del dibattito le dichiarazioni dell'attuale premier sull'Europa prima che si insediasse a Palazzo Chigi. "Bruxelles è un’altra cosa - ha insistito il leader di Italia viva - se vai al Parlamento europeo e dici 'la pacchia è finita', 'entra la Troika', ‘facciamo fallire i conti correnti’ riderebbero, dici una cosa non vera".

Renzi, poi, ha affrontato anche un altro argomento: "L’Italia ha bisogno di soldi per la sanità, in questo momento la legge di bilancio di Giorgia Meloni prevede due miliardi di euro in più, di cui 1,3 miliardi per le bollette e 700 milioni per l’attività sanitaria. La proposta del Terzo Popolo prevede di passare da 2 a 6 miliardi, le diciamo anche come, vediamo se lo farà". E ancora: "Ma c’è una proposta in più, l’Europa sulla sanità dà dei soldi a un interesse migliore di quello con cui ci potremmo finanziare sui mercati, a me sembra una cosa intelligente". Il riferimento in questo caso è al Mes.

L'intervento di Renzi a L'Aria che tira

"La Meloni però dice no per un motivo ideologico. Allora diciamolo a casa: se voi siete in lista d’attesa per una brutta malattia e dovete aspettare sei mesi, aspettate sei mesi o date fondo ai risparmi e andate nel privato?", ha proseguito il senatore. Che poi ha aggiunto: "L’obiettivo della Meloni è quello di fare una polemica ideologica con l’Europa perché è diventata premier così, però oggi che è premier deve cambiare, io scommetto con lei che cambierà, cambierà". "Ma anche lei subisce il fascino della Meloni come Calenda?", gli ha chiesto ironicamente la Merlino. E lui: "Mettiamola così, politicamente credo che Carlo e Giorgia abbiano fatto bene".