Giorgia Meloni, la decisione per il Lazio: chi sarà il candidato

Si avvicinano le elezioni per la presidenza di regione Lazio. E il centrodestra ancora non ha un candidato ufficiale. La parola finale spetta a Giorgia Meloni, leader della coalizione. Il nome è atteso a breve, spiega Il Tempo, tanto che il primo evento in cui si presenterà in pubblico si dovrebbe tenere tra il 15 e il 17 dicembre a piazza del Popolo, in occasione del raduno per i primi dieci anni di Fratelli d'Italia.

Il termine massimo per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio regionale, per inciso, è fissato al 12 gennaio: resterà poi un mese scarso di campagna elettorale, poiché il voto in Lazio si celebrerà il 12 febbraio.

Il centrosinistra schiera Alessio D'Amato, assessore alla Sanità, che non avrà vita semplice: FdI, in Lazio, da solo viene dato dai sondaggi vicino al 35 per cento. Sul candidato, Davide Baroni, segretario romano della Lega, afferma: "Aspettiamo una proposta di candidatura con serenità, nel frattempo stiamo però lavorando sulle liste dei candidati".

Per quel che riguarda i nomi, in ballo ci sarebbero Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di FdI. Dunque Chiara Colosimo, che però viene data in lieve flessione. E ancora l'europarlamentare ed ex sindaco di Terracina, Nicola Procaccini, il deputato Paolo Trancassini e Roberta Angelilli, già europarlamentare e vicepresidente dell'Europarlamento. Non si esclude neppure Luciano Ciocchetti, ex vicepresidente della regione, profilo più moderato ma la Meloni vorrebbe candidare un nome legato a doppio filo alla storia del suo partito. A breve, la soluzione del giallo.