Debora Serracchiani azzera Elly Schlein: il documento che terremota il Pd

Non ci sono buone notizie per Elly Schlein. La sua scalata al Partito Democratico non è iniziata col piede giusto. Di fatto la nuova paladina della sinistra radical chic non fa parte dei dem, non ha nemmeno la tessera e gli elettori queste cose le notano. Di fatto un recentissimo sondaggio di YouTrend, come riporta l'Huffington Post, incorona un'altra donna alla guida del Pd e per l'esattezza Debora Serracchiani. Infatti se gli elettori dovessero scegliere un volto femminile per tenere il timone del Pd, le preferenze maggiori andrebbero all'ex governatore del Friuli Venezia Giulia.



Debora Serracchiani gode di un consenso maggiore per la poltrona occupata da Enrico Letta (con il 39,5%), rispetto a Elly Schlein (35,1%) e Paola De Micheli (8,4%).Inoltre il 51,9 per cento degli elettori dem pensa che il prossimo segretario del Pd debba essere una donna.

Intanto alla lunga lista di nomi che sognano la poltrona di Enrico Letta si aggiunge anche quella di Gianni Cuperlo che di fatto secondo alcune indiscrezioni starebbe valutando l'idea di candidarsi. "Ad alcuni di noi è stato chiesto di esserci. Per natura non antepongo un nome alla cosa. Valuterò con altri come stare in una battaglia che sentiamo di dover fare. Penso a quanti al Pd potrebbero avvicinarsi o ritornare se scorgessero nel nuovo corso la riscoperta di una idealità e delle coerenze necessarie", ha affermato Cuperlo che poi ha aggiunto: "C'è un pezzo di sinistra che nella nuova stagione chiede di entrare a schiena diritta. Deluderla sarebbe una colpa".