Tommaso Foti, lo sfogo: "Arrivato il segnale che zittisce la sinistra", parole forti

09 dicembre 2022 a

a

a

"Da Bruxelles arriva un segnale chiaro che zittisce la sinistra italiana. Il tetto al contante fissato dal governo a 5.000 euro è esattamente il 50% in meno di quanto dice oggi l’Europa. Significa che non abbiamo fatto alcuno scatto in avanti avventato".

Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, non le manda a dire e di fatto in un'intervista a Il Tempo sancisce la vittoria del governo sulla sinistra che in questi giorni ha bombardato palazzo Chigi per il nuovo tetto al contante varato in manovra. Foti non ha dubbi sulla rotta dell'esecutivo e aggiunge: "La Commissione europea certifica che l’Italia ha l’evasione Iva più alta della zona Ue. Secondo la sinistra, con un tetto al contante più basso si sarebbe abbattuta l’evasione, ma non è andata così. Il problema è se funziona o meno lo scontrino fiscale. L’Italia avrebbe circa il 25% dell’evasione Iva della zona Ue. Dietro un livello così alto si nasconde un’altra evasione, più di tipo criminale".

E ancora: "Il dato dell’Ue sull’evasione si riferisce al 2020 e ci consegna questo primato negativo negli ultimi 10 anni. Chi ha governato negli ultimi 11 anni, soprattutto la sinistra, dovrebbe interrogarsi su questo dato e prendere atto che le cure anti-evasione che declama quando è all’opposizione falliscono miseramente quando è in maggioranza, al punto da raggiungere questi primati negativi in Europa", ha affermato a Radio Anch'io. Infine sempre Foti ha parlato anche delle voci su possibili dissidi in maggioranza per la cabina di regia sulla manovra: "Quando abbiamo fatto la riunione a Palazzo Chigi mercoledì sull’ipotesi di una cabina di regia nessuno ha posto problemi".