Ignazio La Russa, "evitiamo una brutta figura all'IItalia": ecco cosa chiede

"Auspico che lo spirito del Teatro alla Scala ispiri tutte le forze politiche ad impegnarsi per evitare di arrivare, malgrado i tempi brevissimi, all’esercizio provvisorio di bilancio". L’appello lo lancia, sul Corriere della Sera, il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Non entro nel merito del provvedimento - aggiunge - Ma credo sia quello lo spirito giusto da ritrovare non per il bene del governo, ma per evitare una brutta figura all’Italia". Poi su tanti emendamenti, anche della maggioranza dice: "È sempre stato così. È quello il momento in cui le forze politiche e i singoli parlamentari sperano che possano essere accolte le loro istanze. Ma, visti i tempi, mi auguro che prima dell’aula ci sia un ragionevole accorpamento, magari figlio del confronto. E poi le regole del Senato aiuteranno la celerità".

Ma un lavoro che non strozzi il dibattito parlamentare, da fare "nel rispetto assoluto del regolamento, votato all’unanimità nella scorsa legislatura, si cercherà di procedere celermente". Insomma il presidente del Senato spiega qual è il percorso istituzionale che la manovra deve seguire per evitare amare sorprese al Paese. E di fatto l'esecutivo è a lavoro notte e giorno per portarla in porto nei tempi previsti. Lo stesso premier, Giorgia Meloni, ha fatto sapere qualche giorno fa che se fosse necessario il lavoro proseguirebbe anche nel giorno di Natale.