Berlusconi, il pranzo con i big di FI: "Valutiamo...". L'avvertimento a Meloni

Silvio Berlusconi sostiene e sosterrà il governo di Giorgia Meloni ma al presidente del Consiglio lancia anche qualche avvertimento. "Forza Italia è la forza politica con la maggiore esperienza di governo, dà il suo contributo qualificato di idee e di proposte per fornire soluzioni in linea con i problemi dell’Italia", ha detto il presidente di FI durante il pranzo ad Arcore con la delegazione di governo e i vertici parlamentari azzurri, ribadendo "il sostegno deciso e leale e al governo di centrodestra presieduto da Giorgia Meloni, del quale Forza Italia è parte determinante, un esecutivo che ha la forza e l’autorevolezza internazionale necessarie per affrontare i principali dossier europei e saprà sicuramente essere all’altezza delle aspettative degli italiani”.

Ma, ha sottolineato il Cavaliere, "valutiamo con prudenza la proposta di autonomia differenziata che non deve in alcun modo penalizzare le Regioni del Sud Italia e dovrebbe essere agganciata a una riforma istituzionale in senso presidenzialista". Non solo. In una nota Silvio Berlusconi ha precisato che al centro dell’incontro è stata la legge di Bilancio: "Questa legge dà una risposta rapida ed efficace a famiglie e imprese maggiormente colpite dal caro energia: è necessario allo stesso tempo fare il massimo sforzo possibile per aumentare le pensioni minime a mille euro, che resta l’obiettivo di Forza Italia per la legislatura".