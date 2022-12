Non è l'arena, bomba Giletti: "Ecco chi è la donna dell'autogrill". Renzi telefona

12 dicembre 2022 a

Massimo Giletti incontra la donna del caso Renzi-Mancini, la signora che ha scattato le foto all'ex premier e all'agente dei servizi segreti all'autogrill di Fiano Romano un anno e mezzo fa. Da quegli scatti rubati è nata una puntata-bomba di Report e ora una inchiesta giudiziaria. A Non è l'arena Giletti mostra le riprese esclusive della donna, intercettata in strada grazie a una soffiata, e conferma: "Io non l'ho voluta fermare né ho voluto mostrarne la faccia, per rispetto a questa persona. E ho reso irriconoscibili anche le targhe, perché non voglio dire in quale città si trovi".





"Ma vi posso dire - prosegue Giletti - che questa donna è laureata in storia dell'arte, è una professoressa, ha una famiglia, so benissimo dove abita anche se non ho voluto suonare al campanello. Sarà lei, se vorrà mai parlarci, a chiamare il numero in sovrimpressione e decidere se aprire una linea con noi, spiegare ansie e paure. Noi vogliamo solo dire che tra questa donna e i servizi segreti non c'è un rapporto diretto".

Dopo qualche minuto telefona in trasmissione Matteo Renzi in persona. "Il nome di questa donna l'abbiamo noto da 15 giorni, ma non abbiamo interesse ad attaccarla. C'è un piccolo particolare: in questa vicenda ci sono quattro versioni diverse. Il punto vero è: per serietà, è mai possibile che ci sia una professoressa che racconta quattro versioni diverse e si contraddice su un paio di passaggi? Se l'autorità giudiziaria dirà che è andata come una delle quattro versioni della professoressa, bene. Io continuo a pensare che non è andata così".

"E com'è andata?", domanda Luca Telese in studio. "Molto semplice: noi abbiamo fatto quell'incontro e l'abbiamo spiegato a Report in un video di 52 minuti. Se quella professoressa era davvero lì, a 10 metri di distanza, con quattro agenti della scorta che non se ne accorgono, avrà sicuramente il telefonino agganciato alla cella. Io ho chiesto le immagini della telecamera dell'autogrill, si vedrà il padre della professoressa che esce e va in bagno. Le due fotografie sembrano riprese da luoghi diversi. Io non ho denunciato la professoressa, io ho chiesto la verità su questa storia. Posso dire ad alta voce che c'è qualcosa che non torna se si mette il segreto di Stato o se Report dà quattro versioni diverse?

