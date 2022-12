Sondaggio, "effetto-calcio": i partiti che beneficiano dei Mondiali

12 dicembre 2022 a

La politica subisce una piccola frenata. Stando al sondaggio di FQChart, ossia la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani del Fatto Quotidiano, i partiti sono in stand by. D'altronde in questi giorni a tenere banco ci sono i Mondiali di Calcio, ma anche la corsa ai regali in vista di Natale. E così la rilevazione mostra come le forze politiche sono a un punto fermo. Almeno per ora.

Fratelli d’Italia come sempre si conferma il primo partito col 29,5 per cento (+0,3), seguito ancora dal Movimento 5 stelle in lieve flessione al 17,3 e dal Pd col suo 16,3 (-0,1). Insomma, ben poche variazioni. Ancora buone novità invece per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio, per la seconda settimana consecutiva, sale quasi al 9 per cento. Poco più sotto ecco che c'è il cosiddetto Terzo Polo.

Azione e Italia Viva si piazzano all’8 per cento netto, mentre Forza Italia col suo 6,9 perde un -0,2 per cento. Sostanzialmente sulla stessa lunghezza d'onda dei giorni precedenti Verdi&Sinistra al 3,7 (-0,1), +Europa al 2,6 per cento e, fanalino di coda, ItalExit (2,1). Non resta dunque che aspettare le festività per vedere se i partiti confermeranno o meno le proprie posizioni.