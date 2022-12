Giorgetti, il veleno di Marattin: "Mes? Peggior cialtronismo"

15 dicembre 2022 a

a

a

Luigi Marattin contro Giancarlo Giorgetti. Il motivo? Il Fondo Salva Stati, meglio conosciuto come Mes. Il ministro dell'Economia ha spiegato che una sua eventuale ratifica deve essere preceduta da "un adeguato e ampio dibattito in Parlamento". Le sue dichiarazioni non sono piaciute al deputato di Italia viva, che ha presentato un'interrogazione al ministro proprio su questo tema. "Le parole di Giorgetti equivalgono all'annuncio della volontà del governo di non ratificare il Trattato", ha detto Marattin a Repubblica.

"Occupata l'aula": ecco la pagliacciata del Pd contro il governo

Il deputato ha spiegato che è corretto coinvolgere le Camere, proprio come sottolineato da Giorgetti, ma non prima che venga presentato il disegno di legge di ratifica del Trattato, solo dopo. In caso contrario si tratterebbe a suo avviso di "una sorta di autorizzazione preventiva. Questa cosa non sta scritta proprio da nessuna parte". Marattin ha criticato anche la mozione che impegna il governo a non procedere in attesa della ratifica dei Paesi che ancora non lo hanno fatto: "Non penso sia utile né dignitoso fare melina in questo modo. Il governo e Giorgetti stesso hanno più volte dichiarato che il vero ostacolo era la pronuncia della Corte Costituzionale tedesca e hanno dichiarato di attendere quella decisione, contraddicendo in quel caso il loro spirito sovranista. Ora la decisione è arrivata ed è favorevole".

Di qui la fretta di Marattin. Che poi ha aggiunto: "Sul Mes, un giorno forse capiremo il perché si è scaricato il peggior cialtronismo populista di questi anni, ed è un bel record visto quante ne abbiamo vissute. Ratificare il Trattato non significa accedere al Mes, ma semplicemente far entrare in vigore una riforma migliorativa di quello strumento, per essere in grado di aiutare i Paesi dell'area euro che malauguratamente dovessero incorrere in crisi bancarie o fiscali".

"Scioperare è sbagliato". Clamoroso: ecco chi fa "godere" la Meloni

Commentando le parole di Giorgetti, che ha definito il Mes come una "istituzione in crisi", Marattin ha pronunciato delle parole al veleno: "Mah, forse era un po' confuso e si riferiva al suo partito, non saprei". Poi, all'appunto del ministro, che ha fatto notare come nessun Paese abbia utilizzato il Mes sanitario, il deputato ha risposto sempre in maniera dura: "Il Mes sanitario non c'entra assolutamente nulla con la ratifica del trattato di riforma e il fatto che il ministro abbia collegato le due cose, come fanno i peggiori profili anonimi sovranisti su Twitter, è una cosa oggettivamente sconcertante".