Bce, Guido Crosetto: "Se tra 6 mesi l'economia sarà disastrata..."

"Se tra sei mesi le economie saranno disastrate da queste decisioni, ci sarà qualcuno che ne è responsabile?": Guido Crosetto torna a criticare l'ultima operazione della Banca centrale europea, l'aumento dei tassi di interesse. Il ministro della Difesa, intervistato da La Stampa, precisa che qualcosa deve cambiare, "perché le decisioni di questi organismi sedicenti tecnici vengono prese spesso come se fossero compiute da Ufo, senza che ci si ponga il problema di spiegare quali siano le ricadute attese e soprattutto senza che si possa mai chiedere conto se poi queste scelte hanno impatto negativo sui popoli e sulle nazioni europee".

Crosetto, poi, riferendosi direttamente alla presidente della Bce, dice: "Vorrei sapere da madame Lagarde, ad esempio, cosa si aspetta da questa scelta di alzare i tassi e dall’annuncio di volerli alzare ancora mentre contestualmente ribadisce di non voler più intervenire nell’acquisto di titoli di Stato a partire da marzo". E ancora: "I governi possono anche fare la migliore manovra del mondo, ma se poi arrivano scelte che incidono drammaticamente sulle famiglie e le imprese...". Secondo il ministro, quindi "serve un bilanciamento di responsabilità. Questi enti devono smetterla di sentirsi terzi e in cattedra. Vanno conosciute le previsioni su cui si basano le loro scelte e chiedere conto dei risultati ottenuti, se hanno sbagliato".

Commentando lo scandalo Qatargate, invece, Crosetto è stato netto: "Il primo ad aver usato politicamente presunti scandali è stato il centrosinistra. Negli anni delle loro battaglie contro Berlusconi, hanno distrutto la credibilità delle istituzioni e continuano a farlo ancora oggi, in nome di una superiorità morale che non esiste". Infine, riferendosi alle continue critiche di Giuseppe Conte, dice: "Parliamo di una persona che va a visitare i luoghi di maggiore disagio italiano, soffiando su quel disagio, come se fosse interessato ai problemi. Luoghi che in 50 anni di vita non ha mai visto e che non gli sono mai interessati. Mi stupisce che non porti loro delle brioche".