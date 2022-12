Sergio Mattarella nel tunnel-Covid, impegni cancellati

19 dicembre 2022 a

a

a

E' ancora positivo al Covid, Sergio Mattarella. E per questo motivo, pur se asintomatico, il presidente della Repubblica è stato costretto a far annullare la cerimonia di scambio degli auguri con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile, prevista per domani, martedì 20 dicembre, nonché la sua partecipazione alla Conferenza degli Ambasciatori italiani al Ministero degli Affari Esteri in programma per mercoledì. A comunicarlo è l'Ufficio stampa del Quirinale. Mattarella era risultato positivo dopo aver partecipato alla Prima della Scala lo scorso 7 dicembre.



"Senza mascherina, una leggerezza", aveva tuonato il virologo Andrea Crisanti, senatore del Pd. In realtà, spiegava il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, la pista sul contagio che girava al Colle era un'altra. "Se, come spiegano i medici, il tempo di incubazione è di due-cinque giorni, probabilmente sarà accaduto tra Monza e Milano, dove il capo dello Stato ha trascorso quarantotto ore intense (inframmezzate da un faticoso va e vieni con Roma), tra martedì e mercoledì, sempre circondato da moltissima gente".

​"Dalla Conferenza della Regioni presso la Villa Reale del capoluogo della Brianza, il 6 dicembre, alle tappe nella sede della Bocconi, alla prefettura e alla Scala, il giorno 7. Basterebbe l’immagine del palco reale del teatro, gremito come non mai, a dare l’idea di come si fosse abbandonata la minima cautela anti-contagio", aveva aggiunto Beda.

L'ultimo intervento di Mattarella risale a sabato scorso, quando ha fatto gli auguri di buon compleanno a Papa Francesco "a nome degli italiani tutti e mio personale", sottolineando il "particolare valore" degli "accorati appelli di Vostra Santità per mettere in guardia la Comunità internazionale sul rischio di una pericolosa deriva verso un conflitto generalizzato".