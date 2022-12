Renzi, "mi ricorda qualcosa": la battuta su Musk che non passa inosservata

19 dicembre 2022 a

"Dovrei dimettermi da capo di Twitter?": Elon Musk, che da poco ha acquisito la piattaforma social, lo ha chiesto agli utenti proprio su Twitter. L'imprenditore, in particolare, ha deciso di lanciare un sondaggio, mettendo come opzioni "Sì" e "No". Infine ha scritto: "Rispetterò i risultati di questo sondaggio", dunque la decisione delle persone che voteranno. Il sondaggio, che pare sia già chiuso, è terminato con una schiacciante vittoria del "Sì".

Per il 57,5% dei votanti, quindi, Musk dovrebbe dimettersi dalla sua posizione di capo di Twitter. Solo il 42,5% degli utenti ha votato "No". Il bizzarro tweet dell’imprenditore è stato ripreso da Matteo Renzi, che ironicamente ha commentato: "Eppure mi ricorda qualcosa". Aggiungendo alla fine una faccina che ride e l'hashtag #Referendum. Il riferimento del leader di Italia viva è al referendum costituzionale da lui promosso nel 2016.

In quel caso, dopo la vittoria del "No" al referendum, l'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi decise, come aveva preannunciato in caso di sconfitta, di dimettersi: "Mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta. Volevo ridurre il numero delle poltrone: la poltrona che salta è la mia". A quanto pare, l'ultima uscita di Musk è suonata vagamente familiare al senatore.