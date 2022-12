Sondaggio Masia, bomba Qatargate sul Pd: crollo senza precedenti

19 dicembre 2022 a

Il Qatargate fa crollare il consenso per il Pd e rafforza la coalizione di centrodestra e il terzo polo. è quanto emerge dall'ultimo sondaggio Emg per Agorà su Rai 3, illustrato in diretta da Fabrizio Masia nel corso della puntata di lunedì 19 dicembre. "Fratelli d'Italia ha arrestato la sua corsa ma è sempre nettamente il primo partito", stabile con il 29,2 per cento, spiega il sondaggista. Un dato "molto più forte rispetto al 26% delle ultime politiche".

Il secondo partito è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perde lo 0,2 per cento rispetto a sette giorni fa e scende al 17,3 per cento. E cala, appunto, il Pd. Il partito democratico infatti perde un altro 0,2 per cento e si attesta così al 16,8 per cento. Secondo Masia questa perdita di consensi si spiega con l'effetto della "vicenda del Qatargate", lo scandalo delle mazzette al Parlamento europeo che ha coinvolto l'ex eurodeputato del Pd Antonio Panzeri.

Nel centrodestra, invece, sale la Lega di Matteo Salvini, che ora è all'8,9 per cento, e Forza Italia che è al 6,7 per cento. Cresce anche il terzo polo, con Azione-Italia Viva che salgono al 7,5 per cento. Anche per quanto la fiducia nei leader Giorgia Meloni guadagna un altro punto percentuale e sale così al 50 per cento dei consensi, subito sotto Mario D\raghi che è al 52 per cento. Importante sottolineare, conclude Masia, "la ripresa del consenso personale di Matteo Salvini in modo correlato alla crescita della Lega, e la ripresa anche del consenso di Carlo Calenda".