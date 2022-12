Roberto Speranza, "deve essere chiaro": frase rubata, Pd finito?

22 dicembre 2022 a

Il Pd continua a vivere un periodo di forte crisi, in attesa del Congresso e dell'elezione del nuovo segretario. Uno degli scenari più temuti, comunque, resta quello della scissione. Qualche dem - come si legge sul Corriere della Sera - si sarebbe convinto addirittura che qualcuno ci stia lavorando. Soprattutto dopo aver sentito l'ex ministro della Salute Roberto Speranza. Quest'ultimo, nella prima riunione del comitato costituente, avrebbe detto: "Deve essere chiaro l’intento di espungere il liberismo che si è insinuato nel Pd".

Il leader di Articolo 1 si riferiva al "vecchio" manifesto dei valori del Partito democratico. A quel punto un autorevole dirigente dem avrebbe commentato: "Questi vogliono entrare nel Pd per fare segretaria Schlein, spaccarlo, costringere i riformisti alla scissione e poi puntare ad allearsi con Conte. È il progetto di D’Alema. Per evitare la fine dei socialisti francesi c’è chi vuole trasformare il Pd nel partito di Mélenchon". Un piano ben strutturato, insomma.

Intanto pesa lo scandalo Qatargate. "I sondaggi lasciano il tempo che trovano ma certo il Qatargate è stato un pugno nello stomaco. Il rischio non è la scomparsa bensì l’irrilevanza, come è successo al Pasok greco o al Partito socialista francese", ha detto Stefano Bonaccini, che al momento è il candidato alla segreteria più forte. E in effetti i consensi sembrano essere crollati dopo lo scandalo che ha travolto il Parlamento Ue.