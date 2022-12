Sondaggio Supermedia, la "prima volta" di FdI: dove vola, bene anche la Lega

23 dicembre 2022 a

La Supermedia di Youtrend di fatto sancisce ancora una volta il trionfo di Fratelli d'Italia nei sondaggi. L'istituto guidato da Lorenzo Pregliasco incorona anche per questa settimana Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia infatti supera il 30,6 per cento. E su questo dato va fatta una riflessione.

Infatti è la prima volta per il partito della Meloni che si concretizza il superamento della quota dei 30 punti percentuali. Di fatto la luna di miele di Fratelli d'Italia prosegue e fa infuriare i rosiconi della sinistra che usano sempre di più toni carichi di odio per mettere nel mirino il governo e il premier. Ma andando avanti nella Supermedia YouTrend, bisogna sottolineare l'8,8 per cento della Lega che è in costante risalita.

Nel centrodestra però c'è una nota dolente: quella di Forza Italia che è in discesa e si attesta al 6,4 per cento. Il partito del Cav naviga a vista e in questo momento deve fare i conti con il momentaneo calo. Ma ad avere problemi seri è di certo l'opposizione. Il crollo del Pd prosegue inesorabile anche a causa del Qatargate. I dem infatti sono al 15,9 per cento. Ma attenzione al Movimento Cinque Stelle che si piazza in seconda posizione al 17,2 per cento e che di fatto crea non pochi problemi alla sinistra intestandosi il ruolo di vero avversario di Fratelli d'Italia. Il Terzo Polo sale al 7,9 per cento. Sinistra Italiana e Verdi sono al 3,5 per cento, mentre +Europa è al 2,4 per cento. Chiude Italexit al 2,2 per cento.