Majorino oltre il ridicolo: perché vuole querelare Salvini

Fabio Rubini 25 dicembre 2022 a

a

a

In Lombardia la campagna elettorale per le Regionali è entrata nel vivo. E tra Matteo Salvini e il candidato di Pd e M5S Pierfrancesco Majorino volano parole grosse. Impegnato in una visita all'ospedale Buzzi di Milano, il leader di Milano attacca l'esponente Pd, che a sua volta aveva accusato gli europarlamentari della Lega di essersi astenuti rispetto a un emendamento da lui proposto e riguardante l'ingerenza di paesi esteri in Europa e tra questi anche il Qatar. «Uno è innocente fino a prova contraria - ribatte Salvini -, che però dal Pd vengano a fare la morale in casa altrui, quando il problema è tutto a sinistra...».

"Via libera". L'annuncio storico di Salvini: cosa cambia per chi viaggia in treno

E ancora: «Il tempo è galantuomo sempre e Majorino su questo dovrebbe avere solo il buongusto di tacere: qua ci sono solo alcuni milioni di euro in contanti trovati nella valigia di parlamentari di sinistra, con Majorino che era europarlamentare della Commissione che doveva controllare queste cose». Poi Salvini ricorda che «Io ho fatto l'europarlamentare per tanti anni, sono stato in Qatar, in Marocco e non ho mai portato a casa valigette piene di Pierfrancesco contanti. A me dispiace perché non godo delle disgrazie altrui, però fossi nel Pd, e fossi nella sinistra chiederei scusa per annidi insulti, restituirei le somme e mi dimetterei. Capisco l'imbarazzo di Majorino che conosce poco la Lombardia e anche l'Europa, visto che doveva controllare e gli è passato sotto il naso un trolley pieno di soldi...».

Salvini in doppia cifra, Meloni vola: il super-sondaggio. Occhio allo scivolone clamoroso...

Accuse che il candidato governatore della sinistra non ha gradito. «Ho dato mandato al mio avvocato di valutare ogni azione a tutela della condotta diffamatoria di Salvini - spiega in una nota l'europarlamentare - Si vergogni, è un esperto di interferenze esterne visti i traffici coi russi del suo Majorino (Ftg) amico Savoini. Quindi semplicemente prima i leghisti spieghino perché a differenza mia si sono astenuti nel marzo scorso sul rapporto sulle ingerenze esterne dove, grazie a me e ad altri colleghi, si denunciava l'opera del Qatar poi però taccia». Sull'episodio dei presunti soldi russi, giorni fa Salvini aveva fulminato la sinistra ricordando come «a furia di cercare inutilmente i rubli della Lega, hanno trovato gli auro del Pd...».