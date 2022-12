Soumahoro rompe il silenzio: "Malvagità e cattiverie"

25 dicembre 2022 a

a

a

Aboubakar Soumahoro rompe il silenzio. Nessuna parola sulle coop di moglie e suocera indagate, bensì un augurio di Natale simile a una frecciata a chi in queste settimane ha parlato di lui. "Auguri di un sereno Natale all’insegna dell’amore che ci permette di resistere alla malvagità e alla cattiveria per coltivare l’altruismo e la solidarietà. Come disse Martin Luther King, ‘alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici'".

Il deputato, ex esponente di Verdi-Sinistra italiana, fa ancora discutere. Il motivo? Qualcosa non torna. A gettare benzina sul fuoco e sollevare sospetti ci pensa Striscia la Notizia. Che Soumahoro - si è chiesto il tg satirico di Canale 5 - non sapesse nulla degli affari della moglie? Un video infatti sembrerebbe smentire.

"Ora Fratoianni si deve dimettere": Striscia, l'ultima bomba sul caso Soumahoro

Nel filmato si vede Soumahoro mentre inaugura una casa dei diritti della Lega Braccianti – dopo quella “dimenticata” nel Ghetto di Rignano – proprio a Latina, e proprio nella cooperativa Karibu gestita dalla suocera Marie Therese Mukamitsindo. Finita qui? Niente affatto: alcuni dei partecipanti all’inaugurazione indossano la maglietta di Aid Italia, agenzia che fa capo al cognato di Soumahoro, Michel Rukundo, anche lui indagato.

Video su questo argomento "Iniqua". Fratoianni dimentica Soumahoro e attacca la Manovra

Ma non è tutto. Gli stessi amici storici avanzano alcuni dubbi. In particolare è stato il sindacalista Yacouba Saganogo a raccontare che Soumahoro spingeva per non fare mai manifestazioni della Lega Braccianti nel Lazio: "Anche cercando di fare delle rivendicazioni contro il sistema dei centri di accoglienza, lui ha sempre voluto evitare il Lazio".