Sondaggio YouTrend: dove arrivano Meloni e Salvini, chi crolla

Anche i sondaggisti fanno il bilancio di fine anno. Nel giorno in cui Giorgia Meloni tiene l'ultima conferenza stampa del 2022, i numeri premiano il suo partito. Quello che sta per passare è stato l'anno di Fratelli d'Italia. La sua leader è diventata presidente del Consiglio, mentre FdI è cresciuto di oltre 10 punti in 12 mesi, diventando nettamente primo partito. A soffrire invece la Lega e il Partito democratico. I dem calano di oltre 5 punti mentre crescono leggermente il Movimento 5 Stelle (+2,2) e Terzo Polo (+2,6). Piccolo calo invece per Forza Italia, che perde l'1,2 per cento e soprattutto l’alleanza Verdi/Sinistra (-2,2).

Più nel dettaglio, stando alla supermedia di Agi e YouTrend, in un anno - il confronto è con il 30 dicembre 2021 - il partito della Meloni ha guadagnato 10 punti percentuali arrivando al 30,3 per cento. Seguono i grillini al 17,6 con un +2,2. Anno tutt'altro che favorevole per i dem che scivolano al 16 per cento (-5,3). Per la Lega, dopo la flessione con le politiche, è scattata la risalita e il partito di Salvini si piazza al 9,0. Forza Italia è al 6,9 (-1,2) e Verdi/Sinistra 3,4 (-2,2).

Al contrario possono dirsi soddisfatti il Terzo Polo, che si piazza al 7,9 per cento (+2,6), e +Europa al 2,3 (+0,6). Eppure il dato del Terzo Polo è stato confrontato con la somma di Azione (3,1) e Italia Viva (2,2) a fine 2021, mentre il dato di Verdi/Sinistra alla somma di Sinistra Italiana/MDP (3,7) e Verdi (1,9). Numeri, questi, frutti dei risultati degli istituti EMG (data di pubblicazione: 20 dicembre), Ixè (22 dicembre), Noto (22 dicembre), Piepoli (20 dicembre), Quorum (16 dicembre), SWG (19 dicembre) e Tecnè (17 dicembre).