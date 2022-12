Giorgia Meloni, "c'è una fine a tutto ciò?": come gela i giornalisti

30 dicembre 2022 a

"Che è, Telethon?". Giorgia Meloni ha anche la forza di sorridere e fare una battuta: tre ore di conferenza stampa di fine anno a Palazzo Chigi, 43 domande. La premier e leader di Fratelli d'Italia ha battuto il precedente record di resistenza detenuto da Giuseppe Conte, che peraltro ha "omaggiato" anche con una battuta assai velenosa sui precedenti voti favorevoli del M5s all'invio di armi italiane all'Ucraina prima dell'attuale dietrofront ("Lo ringrazio per il coraggioso impulso").

Contenti i giornalisti, tranne quelli che qualche settimana avevano gridato allo scandalo quando la Meloni, a causa di impegni istituzionali, aveva deciso di "tagliare" le domande e andarsene velocemente dopo la presentazione della legge di Bilancio. Quella di ieri era la sua "prima" conferenza di fine anno da quando si è insediata e infatti sottolinea che "non è esattamente una conferenza stampa di un governo che ha lavorato un anno, ma più una conferenza stampa di inizio mandato". Anche per questo, forse, l'incontro stampa si trasforma in una sorta di "maratona" su cui lei stessa ironizza.

Dalla manovra, appena approvata, al Dl Rave, passando per i temi che riguardano la giustizia, le riforme costituzionali e il presidenzialismo, il Mes, il Qatargate, le spese per le armi, la guerra in Ucraina, le domande e le risposte di Meloni spaziano su tutti gli argomenti di attualità e sul suo approccio come prima donna che ha varcato la soglia di palazzo Chigi. Un cronista, a circa due ore dall'inizio dell'incontro con la stampa, la saluta con un "buon pomeriggio" e la premier replica divertita: "In effetti, che è Telethon?". Le domande proseguono seguendo la lista della sequenza delle testate sorteggiate e poco prima della fine, la premier appare quasi rassegnata: "Altre domande? Al vostro buon cuore...Ma c'è una fine a tutto ciò? O andiamo avanti sino a quando rimane ancora qualcuno?". Poi in serata torna a farsi sentire con un tweet in cui ringrazia "tutti gli intervenuti e i tanti spettatori che hanno voluto seguire la diretta". E' stato, commenta soddisfatta, "un confronto proficuo e interessante".