Meloni, "non ci autoflagelliamo, da gennaio...": la promessa per il 2023

"Siamo abituati a flagellarci, a dirci che niente va bene, che non ci sono grandi speranze per questa nazione, poi ci si guarda intorno e si vede che negli ultimi tre mesi l’economia italiana è andata meglio di quella tedesca, di quella francese, di quella spagnola": Giorgia Meloni, dopo la conferenza di fine anno, chiude l’anno con un video su Facebook per l’appuntamento ormai noto degli "Appunti di Giorgia". "Banalmente perché non ci manca niente che non siano ottimismo e coraggio, credere che ciascuno può fare la differenza, che siamo tutti sulla stessa barca ed è importante che remiamo tutti nella stessa direzione. E quando lo facciamo l’esempio arriverà soprattutto da chi ha maggiori responsabilità", ha proseguito il premier.

Riferendosi al suo esecutivo, la Meloni ha parlato di un governo "senza padroni", che quando si tratta di fare "quello che va fatto" agisce "senza guardare in faccia a nessuno". Alle sue spalle, come si vede nel filmato, ci sono l’albero di Natale e tre fermacarte di colore verde bianco e rosso sulla scrivania. Ai cittadini, poi, rivolge un messaggio: "Credo che da questo diverso rapporto tra Stato e cittadini, tra governo e italiani, possa nascere una stagione completamente diversa".

"È anche l’augurio che faccio per il nuovo anno, che sia un anno di vittorie, di ripresa, costruito dall’orgoglio e dall’ottimismo degli italiani e dalla capacità della guida degli italiani di essere di buon esempio su questo orgoglio e ottimismo", ha chiosato il presidente del Consiglio.