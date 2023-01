Conte a Cortina? Lo schiaffone di Ferrara stupisce tutti

04 gennaio 2023 a

a

a

"Ridicola". Giuliano Ferrara nel suo editoriale per il Foglio commenta così la storia di Giuseppe Conte a Cortina e il contorno di polemiche seguito. Per il giornalista "l'avvocato del popolo permettendosi una settimana bianca alle Dolomiti, non fa niente di particolarmente scandaloso, è evidente". "La predica è il problema", puntualizza Ferrara facendo notare che "invece tutti lo accusano di razzolare male e di predicare bene". "No", tuona l'elefantino rosso.

"Un mostro". Conte a Cortina, la verità dietro la foto: una bomba politica

E spiega: "Al capo dei Cinque stelle riconvertiti al mélenchonismo va semmai rimproverato il tono demagogico con il quale difende, legittimo, il Reddito di cittadinanza, compresa l'idea che sia in atto una crociata contro i poveri, i deboli, i socialmente vulnerabili. In tanti smontano quel tipo di predica con argomenti, giusti o sbagliati, ma argomenti di una certa tempra razionale". "Conte predica invece male", insiste Ferrara. "Chi può lavorare e ha l'età giusta per farlo deve essere avviato al lavoro, con qualche serio investimento formativo dello stato e con qualche sacrificio da parte sua, nella ricerca del massimo livello di qualificazione e di condizione ambientale possibile, ma senza inseguire l'impossibile".