Lega, Antonio Catalfamo lascia Salvini per Forza Italia

Antonio Catalfamo lascia la Lega e approda in Forza Italia. A darne la notizia il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. "Do il mio personale benvenuto e quello del nostro partito ad Antonio Catalfamo che ha deciso di lasciare La Lega-Prima l’Italia per aderire a Forza Italia", scrive esprimendo soddisfazione e felicità. Nella scorsa legislatura Catalfamo ha guidato il gruppo della Lega all’Ars ma non è stato rieletto. "Ho avuto modo di conoscere, nella scorsa legislatura all’Ars, le doti umane e politiche di Catalfamo, persona seria e capace, e gli esprimo il mio apprezzamento per aver deciso di continuare il suo impegno politico nel nostro partito augurandogli un proficuo lavoro", conclude ancora Miccichè.

Dietro la decisione dell'ex leghista, qualche difficoltà con il suo partito: "Nasco dall’associazionismo e da sempre ho imparato ad ascoltare il territorio. In questi mesi però mi son trovato in difficoltà a causa di una situazione surreale. Ho dato tanto alla Lega e chi mi segue lo sa, ha visto il mio impegno. Dal 2019 in poi ho onorato il mio impegno con la Lega per costruire il partito in Sicilia e a Messina, da capogruppo Ars e da deputato regionale. Il tesseramento 2020 e 2021 l’ho fatto io".

Poi l'accusa al Carroccio: "L’altra parte però non ha onorato gli impegni allo stesso modo. Negli ultimi mesi poi è accaduta una cosa surreale: si sono interrotte le comunicazioni, ogni forma di comunicazione. Non c’è stata alcuna interlocuzione nonostante io l’avessi chiesta. Ecco perché con il mio gruppo abbiamo deciso di continuare a lavorare in un contesto che ce lo consente". Da qui la decisione di cambiare casacca.