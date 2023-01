Sondaggio Masia, Salvini fa il botto: Lega col turbo. E c'è un crollo pesante

04 gennaio 2023 a

Crescono la Lega, Forza Italia e il Terzo Polo mentre cala ancora il Pd. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio Emg per Agorà su Rai 3, illustrato in diretta da Fabrizio Masia nel corso della puntata di mercoledì 4 gennaio. Fratelli d'Italia, il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha arrestato la sua corsa ma è sempre nettamente il primo partito con il 28,8 per cento dei consensi (meno 0,4 rispetto alla rilevazione del 19 dicembre).

Il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte è invece stabile al 17,3 per cento e si conferma secondo partito. Ancora male il Partito democratico che continua la sua inesorabile perdita di voti. Il Pd, che a breve eleggerà un nuovo segretario che prenderà il posto di Enrico Letta, passa infatti dal 16,8 per cento al 16,5 per cento.

In recupero la Lega di Matteo Salvini che guadagna lo 0,4 per cento e sale così al 9,3 per cento. Bene anche il cosiddetto terzo polo - Azione-Italia Viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi - che passa dal 7,5 al 7,9 per cento. Pure Forza Italia di Silvio Berlusconi cresce e registra un 7,1 per cento (più 0,4 per cento rispetto alla rilevazione del 19 dicembre).