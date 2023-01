Alessia Morani, la lettera: "Contro il maschilismo...", Pd in frantumi

08 gennaio 2023 a

Riempite il cestello di popcorn e continuate a godervi lo scontro che impazza nel Pd, partito specializzato nel farsi male da solo. Breve riassunto delle puntate precedenti: Alessia Morani pubblica una foto nel giorno del suo compleanno (e durante la sua festa) in cui si mostrava elegantissima e truccata, insomma bella. E apriti cielo: come vi abbiamo raccontato su Libero, diversi esponenti del sottobosco dem la hanno criticata per il fatto di mostrarsi... troppo bella. Insomma, per la sinistra la politica deve essere mortificazione della propria figura.

Un assoluto delirio, insomma. E dopo siffatto delirio ecco le reazioni: la Morani rilascia un'intervista al Corriere della Sera e si dice stupita per quanto accaduto, arrivando addirittura ad affermare che "la destra è più avanti", per poi citare l'esempio di Giorgia Meloni, la quale "non rinuncia alla sua femminilità e nessuno le dice niente". Poi Alessandra Moretti, in difesa della collega con un durissimo post pubblicato sui social, un durissimo post... contro il suo partito.

Ed ora eccoci all'ultimo capitolo in termini temporali di questa curiosa e grottesca vicenda autolesionista. Di che si tratta? Di un comunicato firmato da diversi presidenti e segretari di sezioni e circoli Pd all'estero (gli attacchi alla Morani arrivavano proprio dai circoli Pd esteri). Un comunicato con cui si attacca il Pd. Cortocircuito totale. Vengono in primi prese le distanze da Michele Testoni, uno di quelli che dal circolo di Madrid aveva attaccato la Morani. Dunque si legge: "Se vogliamo sconfiggere insieme il maschilismo e riscrivere insieme un nuovo alfabeto condiviso, partiamo da una solida e proficua collaborazione e comunicazione interna, altrimenti il rischio è quello di innescare polemiche distruttive anche su realtà virtuose quale è il circolo Pd di Madrid e il Pd Mondo in generale", concludono. La lettera per inciso viene rilanciata dalla Morani sui social: "Ringrazio di cuore le firmatarie di questo documento per la solidarietà espressa", conclude.