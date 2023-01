Letizia Moratti, imbarazzo siderale: ecco come balla

08 gennaio 2023 a

a

a

Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti tutti con la pettorina dei City Angels hanno servito il risotto ai 200 senzatetto riuniti all’hotel Principe di Savoia per la tradizionale "Befana del clochard". L’iniziativa benefica, tornata dopo i due anni di stop imposto dalla pandemia, quest’anno ha raccolto intorno ai tavoli, in veste di camerieri, esponenti di ogni parte politica: oltre ai tre candidati alla presidenza di Regione Lombardia, c’era il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha evitato dichiarazioni ai cronisti, per non distogliere l’attenzione dall’evento solidale a cui - ha scritto al termine sui social - "ho preso parte con gioia". Servire "il pasto ai bisognosi - ha aggiunto - è un’esperienza che mi ha aperto il cuore".

"Vengo ogni anno, è un’occasione da non perdere: è un pezzo di Milano sempre con il cuore grande", ha detto entrando al Principe di Savoia la portavoce di Azione, Mariastella Gelmini, che non ha evitato di sottolineare il suo sostegno alla candidatura di Letizia Moratti, "la candidata più vicina alla Lombardia profonda". Ed è stata lei, la ex vice di Fontana ora in corsa contro di lui, a conquistare la scena alla "Befana dei clochard": dopo aver invitato a "lasciare fuori la campagna elettorale da questa giornata", la Moratti è scesa in pista, animando le danze di City Angels e clochard, tra gioia e imbarazzi.