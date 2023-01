Giorgia Meloni "diva dell'anno": il sondaggio e il trionfo a sorpresa

10 gennaio 2023 a

Giorgia Meloni in cima non solo nei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani, ma anche nel sondaggio sulle dive più amate in Italia nel 2022. La rilevazione, realizzata da Euromedia Research e pubblicata dal settimanale Diva e Donna, vede la premier al primo posto della classifica con il 30,3% di consensi. È lei, insomma, la diva dell'anno, che con grandissimo distacco batte molte dive dello spettacolo e pure i reali inglesi.

Sotto di lei, infatti, al secondo posto, c'è Kate Middleton, con appena l'11,8%. A seguire Diletta Leotta col 7,7 %; l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni col 7,2%; la first lady ucraina Olena Zelenska, che è riuscita a raggiungere il 6,8%. Subito dopo troviamo Michelle Hunziker col 5,7 % dei consensi; Meghan Markle col 4,5%; Charlene di Monaco col 3,7% e Ilary Blasi col 3,3%. All'ultimo posto la nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi, col 2,4%. Il 16,6% degli intervistati, invece, non si esprime.

Scendendo nel dettaglio del sondaggio, emerge come la Meloni piaccia sia agli uomini (33,4%) che alle donne (27,4%). Inoltre, alti consensi nei suoi confronti arriverebbero da tutte le fasce d'età degli intervistati. Alla domanda: "Qual è la caratteristica principale che possiede o definisce la donna che lei considera la diva del 2022?", il 28,1% del campione ha risposto "la personalità e il carisma".