Meloni e FdI, il "conclave" di lunedì: alta tensione, su cosa si decide

Giorgia Meloni riunisce i capigruppo: appuntamento lunedì a Palazzo Chigi. Stando a indiscrezioni dell'Agi, il premier intorno alle 11 vedrà capigruppo, vertici e ministri di Fratelli d’Italia. L'obiettivo, oltre alle valutazioni sulla situazione politica, un miglior raccordo tra governo e Parlamento. L’intenzione sarebbe appunto quella di creare una sorta di cinghia di trasmissione in modo che il lavoro di governo e Parlamento possa procedere senza intoppi. Altrimenti il rischio è quello di alcune difficoltà già testate durante l'iter per la legge di Bilancio. Un big del partito parla di un cronoprogramma sui provvedimenti da portare avanti.

D'altronde gli impegni sono tanti: il dl Ong, il dl Ischia, l’elezione dei membri del Csm. Per non parlare poi di quote e di nomi, con la maggioranza che dovrà trovare un’intesa al proprio interno. Poi alla Camera dovrebbe arrivare anche la riforma del fisco, anche se l’approdo è previsto per febbraio. Avviato in maggioranza anche il confronto per cambiare i regolamenti parlamentari. Nei prossimi giorni, inoltre, si stringerà sul dossier riguardo alle riforme.

Finita qui? Neanche per sogno: non si esclude che possa esserci lo sblocco dei crediti di imposta sul Superbonus. Mentre Forza Italia chiede una nuova proroga delle concessioni sui balneari. In ogni caso al momento tutti si focalizzano sul caro benzina: da una parte le contestazioni dell'opposizione, dall'altra il pressing di alcuni alleati che puntano a nuovi aiuti. Proprio a loro risponde un esponente di primo piano di FdI: "occorrerebbe capire che il mondo è cambiato, non si tratta certo di censura ma di buon senso e di corretta informazione".