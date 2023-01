Matteo Richetti, malore in Aula: trasportato d'urgenza in ospedale

12 gennaio 2023 a

Matteo Richetti è stato colto da un malore in Aula. Il capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario di Montecitorio, dopodiché è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato per accertamenti. In attesa di maggiori dettagli sulle condizioni di salute di Richetti, da Fratelli d’Italia sono arrivati gli auguri di pronta guarigione.

Nella giornata di ieri il capogruppo di Azione-Italia Viva aveva criticato Giorgia Meloni e i suoi “appunti” sulle accise: “Non le taglia ‘per giustizia sociale’ e poi sulla sanità copre soltanto i costi di ordinaria amministrazione, ma nulla per gli specializzandi e nessuna riduzione delle liste d’attesa. Le solite giustificazioni e il solito compitino fatto male”. Sull’argomento carburanti si è espresso a più riprese anche Carlo Calenda, secondo cui Fratelli d’Italia aveva promesso il taglio delle accise anche nel programma politico.

Il leader di Azione ha però battuto su un altro aspetto: “Si sarebbe potuto intanto finanziare il taglio fino a marzo, come gli altri interventi, con un costo di 2,2 mld, abbondantemente coperto dal decoupling. Come vi avevamo proposto. Il quadernino è molto dolce, però cerchiamo di essere seri”. E poi ancora: “Pochi hanno notato un’ulteriore contraddizione nella posizione di Meloni sulle accise. Quando dichiara che cancellarle aumenterebbe le disuguaglianze, implicitamente contraddice la posizione ‘le aboliremo quando potremo’. Se sono ‘eque’ perché abolirle?”.