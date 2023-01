Roma, marcia di solidarietà a favore della legalità

13 gennaio 2023 a

L’11 gennaio 2023, alle ore 18 alla marcia di solidarietà, per i due carabinieri brutalmente aggrediti da gruppi di persone scese dai palazzi di Tor Bella Monaca, c’erano tutte le massime Istituzioni e rappresentanti apicali delle Forze dell’Ordine. L’evento ha riunito società civile e vertici istituzionali. Oltre 3000 i partecipanti. Il lungo corteo, condito da proclami e musiche a favore della legalità, era presieduto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dal vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. Erano presenti il Prefetto Bruno Frattasi, con il Questore Carmine Belfiore, i Comandanti dei Carabinieri delle varie Compagnie, i Vice-Questori dei Commissariati del comprensorio del VI Municipio, unitamente a tutta la comunità locale e alle varie associazioni no profit ed onlus, come Mai più solo ODV, presieduta da Vincenzo De Feo, scese in piazza a testimoniare la solidarietà.

Fra i presenti con incarichi istituzionali il Principe Marco Andrea Doria, il Professor Luigi Iavarone, la dottoressa Rossana Ferraro e diversi appartenenti della Polizia di Stato, fra cui Vice Sovr. Cipri Claudio, Ass. Capo Rocchi Marco già noti per la loro specializzazione di settore, il Comandante dei gruppi VI e XIV Polizia di Roma Capitale dottor Renato Marra e Comandante Provinciale dei Carabinieri Generale Farferi. Presente, come di consueto e soprattutto in manifestazioni contro la violenza verso le Istituzioni e la cittadinanza, una delegazione di Fratelli d'Italia, ma anche la delegata della Lega Flavia Cerquoni, consigliere Lega VII Municipio, nota per la sua tenacia e il profuso impegno a favore della legalità e delle istituzioni contro ogni forma di violenza.