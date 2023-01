FdI, salta l'incontro? "Chi lo ha convocato davvero"

14 gennaio 2023 a

Il vertice di Fratelli d'Italia, previsto dalle indiscrezioni lunedì a Palazzo Chigi, potrebbe non essere mai esistito. A confermarlo Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, ma anche uomo di punta del partito di Giorgia Meloni. È lui, infatti, a spiegare che più che "saltato" quello che vedeva il premier impegnato con capigruppo, vertici e ministri di Fratelli d’Italia è un incontro mai nato.

"Non ne abbiamo mai parlato", mette le mani avanti per poi aggiungere: "Ci vediamo costantemente per fare il punto della situazione, non possiamo escludere che capiterà ancora". Si era parlato di un faccia a faccia previsto per le 11. Lo scopo? Oltre alle valutazioni sulla situazione politica - si era vociferato -, un miglior raccordo tra governo e Parlamento. L’intenzione sarebbe stata quella di creare una sorta di cinghia di trasmissione in modo che il lavoro di governo e Parlamento possa procedere senza intoppi. Un big del partito parlava addirittura di un cronoprogramma sui provvedimenti da portare avanti.

Niente di più fantasioso. "Il tavolo lo hanno convocato i giornali, sui giornali. Ogni tanto esce fuori una notizia che non sai mai da dove emerge... Si vende di più quando si racconta di trame, reti, ma non ci si arrende all’evidenza che questo governo è poco litigioso e cerca di essere costruttivo anche sul piano del rapporto con gli alleati". E in conclusione tiene a zittire le malelingue: "In una fase così difficile i rapporti con gli alleati sono stati ottimi e sono ottimi. Non sfuggo al problema che se facciamo delle scelte insieme in un buon tavolo di lavoro, quelle scelte poi vanno difese in maniera comune. Ci possono essere delle dichiarazioni di troppo, ma già nelle ultime ore si registra grande serenità tra tutti. Rivendico però la necessità di avere un tavolo che su incontri in maniere abbastanza continua per discutere dei problemi e risolverli in tempi brevi".