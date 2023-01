Forza Italia, Cattaneo: "Non siamo i pierini della coalizione"

14 gennaio 2023 a

Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera, mette le cose in chiaro e prova a spiegare la posizione di Forza Italia riguardo alle voci di presunte tensioni nella maggioranza: "Trovo ingeneroso definirci i ’Pierinì della coalizione. Non abbiamo mai fatto mancare un voto, non abbiamo mai fatto tardare di una mezz’ora il Consiglio dei ministri. Non siamo leali, siamo lealissimi. La presidente Meloni sa che Forza Italia è un partito serio, che fa squadra, abituato a governare da 25 anni. Questo non significa che non abbiamo le nostre idee e che non continueremo a fare sentire il nostro peso nella coalizione", spiega in un'intervista al Corriere.

E ancora: "Noi dobbiamo ribaltare la narrazione di queste ore: la scelta del Governo è stata quella giusta. A novembre le bollette erano alle stelle, mentre la benzina scendeva. A quel punto abbiamo deciso di concentrare il maggiore sforzo economico sulle prime, in modo da aiutare famiglie e imprese. Una scelta che rivendico e che rifarei".

Sulle tensioni legate al caro benzina, Cattaneo sottolinea che è altamente probabile un intervento dell'esecutivo: "Se il prezzo del carburante salirà ancora, siamo pronti a intervenire grazie ai 25 miliardi di euro che, con le scelte fatte da tutto il governo, siamo riusciti a mettere da parte nella legge finanziaria".