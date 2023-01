Lombardia, Meloni cita Garibaldi e appoggia Fontana: "O si fa l'Italia o si muore"

14 gennaio 2023 a

a

a

"Qui o si fa l'Italia o si muore": Giorgia Meloni cita Garibaldi nel videocollegamento durante la convention di Fratelli d'Italia a Milano in vista delle elezioni regionali in Lombardia. "La nostra avventura è appena cominciata. Abbiamo davanti a noi un orizzonte lungo, di 5 anni, grazie al mandato popolare: è una occasione che non va persa", ha detto in maniera convinta la premier. Che poi ha ribadito: "Non dobbiamo temere scelte impopolari".

La Meloni e "la regola del silenzio": cambia tutto, come ha ribaltato FdI

Parlando della sfida per le Regionali del 12 e 13 febbraio in Lombardia, la Meloni ha voluto ringraziare innanzitutto il governatore uscente e candidato del centrodestra Attilio Fontana, "perché non sono stati anni facili". Poi ha assicurato che "la coalizione è unita e compatta attorno a lui. Il risultato in Lombardia è molto importante". Sul fronte economico, la presidente del Consiglio ha sottolineato: "Lo spread è a 182, la Borsa è andata più che bene, la differenza la fa la serietà, la determinazione di questo governo che non ha padroni e non dobbiamo dire grazie a nessuno, rispondiamo solo al popolo italiano, senza compromessi necessari, senza lentezza, con velocità, con una visione di fondo. La nostra priorità è la crescita".

"Nessuno aiuta l'Italia". Colpo di scena: assist alla Meloni dalle Sacre Stanze

Infine, la Meloni non ha dimenticato uno dei punti fondamentali del suo programma, ovvero la riforma del presidenzialismo. Ecco perché ha ribadito che "il presidenzialismo rimane una nostra priorità: un impegno che vogliamo mantenere. Vogliamo parlare con tutti ma quel mandato vogliamo onorarlo". Durante lo stesso evento a parlare di questo argomento è stato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Le riforme deve farle il Parlamento, mi interrogo su quale sia il modo migliore per realizzare i programmi. Il centrodestra ha nel suo programma il presidenzialismo e dosi diverse di autonomia, nelle opposizioni non c’è sintonia. Allora io credo che la strada migliore sia far parlare il Parlamento".