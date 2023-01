Giuseppe Valditara, la riforma che ribalta l'Italia: "La lista"

15 gennaio 2023 a

Alla kermesse monzese organizzata dai giovani della Lega, ovviamente non poteva mancare il ministro per l'Istruzione e Merito, Giuseppe Valditara. Intervistato dal direttore di Libero, Alessandro Sallusti, ha spiegato ai ragazzi la sua idea su una delle riforme più importanti che si troverà a gestire: quella dell'alternanza scuola-lavoro, che tante polemiche ha suscitato in questi ultimi mesi.

E non è un caso che il ministro abbia scelto la Lombardia per farlo. La misura regionale che forma e fa assumere, infatti, è quella più avanzata dell'intero Paese. Innanzitutto, ha detto Valditata «dobbiamo pretendere che avvenga in totale sicurezza» e ha proposto «al ministro Calderone di riunirci rapidamente per fare quello che non si è mai fatto in passato. Occorre che il ragazzo non venga lasciato solo quando va nell'azienda a fare un'esperienza di alternanza scuola-lavoro. C'è un tutor scolastico e un tutor aziendale, che devono seguire questo ragazzo. Dobbiamo formare il ragazzo prima che vada nell'alternanza scuola-lavoro».

Valditara ha poi spiegato altre due proposte «che farò a questo tavolo: a livello regionale noi dobbiamo realizzare una lista di tutte le aziende che sono disponibili e devono essere certificate, ci dev' essere prima la verifica della idoneità delle misure di sicurezza adottate nelle singole aziende. Così come daremo delle indicazioni ai presidi affinché prima di stipulare le convenzioni verifichino una serie di requisiti».