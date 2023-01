Pier Ferdinando Casini, "ti toccherà nel 2029": la profezia di Amato

21 gennaio 2023 a

C’era una volta la politica. Così si intitola il libro di Pier Ferdinando Casini, con la presentazione che non è passata inosservata per la quantità di personaggi importanti in prima fila. Oltre al presidente del Senato, Ignazio La Russa, c’erano Giuliano Amato, Gianni Letta, Matteo Piantedosi, Raffaele Fitto ed Elisabetta Casellati. In particolare, non sono passati inosservati gli “auguri profetici” di Amato, riportati da Mario Ajello su Il Messaggero.

“Ti auguro, caro amico, di stare bene perché nel 2029 ti potrebbe toccare il Colle”, sono state le parole dell’ex presidente della Corte Costituzionale. D’altronde Casini era già stato in “odore” di Quirinale, ma evidentemente le cose non si sono incastrate bene e alla fine è stato deciso di rieleggere Sergio Mattarella, che pure avrebbe fatto volentieri di altri sette anni. Inoltre Ajello ha fatto la lista di tutti i presenti di lustro, da destra a sinistra passando per i vecchi democristiani: c’erano esponenti di qualsiasi tradizione politica, e questo è un segnale non banale.

Sul discorso di Casini, Ajello ha evidenziato alcuni passaggi: “La parola ‘coesione’ è la più citata e a sentirla ripetere viene da pensare quanto riforme divisive siano materia per niente in linea con le aspettative e con la visione del mondo e anzitutto del nostro Paese che anima questi rappresentanti dell’Italia istituzionale, imprenditoriale, dei partiti, delle professioni riuniti per il libro di Casini in una sorta di abbraccio tra Prima e Seconda Repubblica, tra ex Dc e Dc eterni, tra destra e sinistra e molto centro”.