D'Amato, balle in tv sull'ospedale di Amatrice: sinistra smascherata

24 gennaio 2023 a

a

a

Mistificare la realtà non è la maniera giusta per raccogliere voti. Non è etico, morale, ma soprattutto si viene smascherati. Succede al candidato presidente della Regione Lazio dalla sinistra sul nuovo ospedale di Amatrice. Come racconta Daniele Di Mario sul Tempo, Alessio D’Amato ha annunciato che la struttura sarà la prima a essere ultimata. Ci sono "400 milioni di opere pubbliche già finanziate, quelle pubbliche stanno camminando e l’ospedale sarà quella che finirà prima delle altre", ha detto l'assessore alla Sanità di Nicola Zingaretti. Peccato che i cantieri dovevano chiudere ad agosto dello scorso anno, come sottolinea al Tempo Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e attualmente consigliere regionale della Lega.

Angelo Tripodi tranchant: "D'Amato è un candidato impresentabile"

"Alessio D’Amato sembra uno speaker, eppure i cittadini del Reatino sono stanchi delle promesse a sei anni e mezzo dal sisma", attacca Pirozzi che è anche responsabile del dipartimento Eventi emergenziali e Protezione civile del Carroccio. "L’ospedale di Amatrice, sbandierato ai quattro venti nel gennaio 2020, doveva essere realizzato entro due anni", rivela Pirozzi. "Tanto che l’assessore alla Sanità aveva l’opportunità di tagliare il nastro. Attendiamo il prossimo annuncio sull’istituto alberghiero, intanto sono passati 77 mesi. Li vedrà dai banchi dell’opposizione", conclude l’ex sindaco di Amatrice.