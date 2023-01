Csm, stoccata di Donzelli a Mattarella: "Forse qualche anno fa..."

24 gennaio 2023 a

Carlo Nordio fa ancora discutere. A L'Aria Che Tira Myrta Merlino approfitta della presenza di Giovanni Donzelli e chiede: "Giorgia Meloni anche da Algeri ha blindato il ministro". Parole su cui il responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia tiene a smentire: "La Meloni, che è persona per bene, ha dovuto rispondere alle domande dei giornalisti. Non erano interessati alle novità sul gas ma alle intercettazioni e quindi ha dovuto rispondere".



Poi, nella puntata di martedì 24 gennaio su La7, Donzelli fa un passo indietro e lancia una frecciata a Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica mesi addietro non ha sciolto il Consiglio superiore della magistratura nonostante lo scandalo che ha travolto le toghe. Il caso è noto: si tratta dei messaggi che in tanti, magistrati e politici, scambiavano con Luca Palamara, il pm romano indagato a Perugia. "Un intervento di Mattarella - tuona - qualche annetto fa sarebbe stato utile ma non c'è stato e ora guardiamo al futuro".



Lo stesso capo dello Stato, a elezioni del nuovo Csm concluse, ha affermato: "È stata una consiliatura complessa, segnata da gravi episodi che l'hanno colpita. Ciò nonostante, grazie al contributo dei suoi componenti, il Consiglio superiore ha cercato di superare le profonde tensioni prodotte da quelle vicende, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari". Meglio tardi che mai per il deputato: "Mi auguro - prosegue - che le parole di Mattarella siano le necessarie parole, anche se non aggiornate, sullo spettacolo del CSM che si è chiuso. Non dimentichiamo quello che accadeva nella magistratura".