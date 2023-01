Sondaggio, brusco risveglio per Giuseppe Conte: dove cala il M5s

25 gennaio 2023 a

Non esiste alcun "caso Nordio" e quello sulle accise sembra essere stato dimenticato. A parte lo sciopero dei benzinai il partito di Giorgia Meloni, dopo alcune settimane di pausa, torna a crescere nei consensi. Lo dimostra l'ultima analisi di Termometro Politico che vede Fratelli d’Italia sfiorare il 30% (29,7% per la precisione). Cresce Fdi, dunque, ma calano gli alleati. La Lega va dall’8,9% all’8,7%, mentre Forza Italia perde un decimale e con il suo 7% rimane ben al di sotto del livello raggiunto il 25 settembre.

Quanto all'opposizione, facendo la media dei sondaggi rilevati nella settimana dal 15 al 21 gennaio di 5 istituti: TP, Swg, Emg, Tecné, Bidimedia, Termometro Politico registra un debolissimo Partito Democratico che, forse anche per l'addio di Enrico Letta, si risolleva dal minimo storico. Il risultato è il 15,9% dei consensi. Pochi, ma ha forse sono quelli che ha perso il partito di Giuseppe Conte. Secondo Termometro Politico il Movimento 5 Stelle, che da settembre in poi aveva guadagnato terreno, ora sta arretrando. Scende questa settimana è al 17,4%. Il Terzo Polo, invece, torna sopra l’8% e arriva all’8,1%. Buone nuove anche per le altre formazioni più piccole. Sia Sinistra Italiana/Verdi che +Europa sono date mediamente in crescita e vanno rispettivamente al 3,4% e al 2,6%.