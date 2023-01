Salvini, la rivoluzione sulla casa: "Prezzi bassi". Cosa cambia

30 gennaio 2023 a

Matteo Salvini prepara la rivoluzione sulla casa. Il ministero delle Infrastrutture, dice il vicepremier a margine della presentazione del progetto di riqualificazione di via Bolla, nella sede Aler di viale Romagna, a Milano, "deve mettere a disposizione degli alloggi a prezzi accessibili, soprattutto ai giovani". Il fatto, spiega il leader della Lega, è che "il ministro delle Infrastrutture si dovrebbe occupare anche di casa; chi mi ha preceduto, evidentemente, non ce l’aveva come priorità, mentre per me lo sarà". E per quanto "io sia felice che a Milano il mattone stia volando", prosegue Salvini, è anche vero che "se uno prende mille euro di stipendio al mese, da Milano e da Roma deve scappare".

Proprio a proposito di case a Milano, e del piano Aler per l’edilizia residenziale pubblica, il vicepremier si dice "contento" di come stia procedendo: "Quando non ci sono paginate e paginate di giornali, occupazioni, sindacati degli inquilini, manifestazioni di proteste, vuol dire che la gestione è buona". E aggiunge: "Ho visitato diversi interventi su Milano, oggi parleremo del quartiere San Siro e del tema sicurezza". In ogni caso "stanno diminuendo coloro che non pagano e stanno diminuendo le occupazioni. Diciamo che l’attenzione della Regione Lombardia è totale".

E ancora: "In cento giorni abbiamo cercato di aumentare gli stupendi e le pensioni, soprattutto quelli più bassi. Le bollette di luce e gas stanno fortunatamente scendendo, abbiamo abbondantemente contribuito", osserva Salvini, che annuncia: "Il prossimo obiettivo è un grande piano casa, un grande piano nazionale di edilizia residenziale pubblica per chi non può permettersi gli affitti, a Milano a Roma e nelle altre grandi città".