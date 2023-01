Giorgia Meloni, le signore in rosso copiano il suo taglio

Daniela Mastromattei 30 gennaio 2023 a

Nonostante i gufi rossi, Giorgia Meloni nei suoi primi 100 giorni ha dimostrato di avere le competenze e il carattere per governare (anche bene). E nonostante sia criticata e osteggiata duramente pure dal gentil sesso dell’opposizione, è la donna più carismatica e imitata nel look. In barba alle celebrity e alle fashion blog stile Chiara Ferragni che dettano moda per lavoro, il taglio di capelli di Giorgia è il più copiato anche in Parlamento e tra le giornaliste e conduttrici tv di sinistra. Il fascino del potere...

Quel “long bob”, così definito tra i professionisti del mestiere, si è rivelato davvero un «portafortuna» per la leader di Fratelli d’Italia, come aveva pronosticato il suo parrucchiere di fiducia, Antonio Pruno (la segue da 15 anni) che nel week end delle elezioni (abbiamo visto come sono andate) le aveva suggerito un cambio di look. La sua risposta: «Non facciamo scherzi». Ma poi si è affidata e ha apprezzato. Racconta Pruno: «Il suo è un long bob semplicissimo, che le incornicia il viso. E ora tutte lo vogliono». A lei s’ispirano, in particolare nella capitale, manager in carriera, libere professioniste e nobildonne romane di ogni colore politico rivolgendosi direttamente all’hairstylist del premier che è a due passi da Piazza di Spagna. «Il taglio dei capelli più desiderato del momento ha una doppia natura: scaramantica e simbolica, visto che con Giorgia ha funzionato», spiega il parrucchiere. «C’è chi arriva da me chiedendolo espressamente e chi ci gira intorno. Ma l’obiettivo è lo stesso: imitare la donna più potente del momento (in Italia, la settima più potente del mondo secondo Forbes ndr). Tra le parlamentari? Sì anche del Movimento Cinquestelle. Ma non posso fare nomi», dice.

Chissà se tra loro c’è pure Vittoria Baldino, vicecapogruppo del M5S a Montecitorio, che ha lo stesso taglio di Giorgia ma con delle sfumature ramate. «Molto simile anche se non l’ha fatto da me è quello di Daniela Santanchè», fa notare il parrucchiere del presidente del Consiglio. Ma oltre al taglio c’è chi desidera pure lo stesso colore biondo mielato. Lei è Concita De Gregorio che ha sempre una parola (non) buona per la leader di Fratelli d’Italia. Eppure la conduttrice tv del programma In Onda su La7 ha scelto di copiarle il look. Da pochi giorni infatti sfoggia il bob che le sfiora le spalle e dal biondo chiarissimo è passata pure lei al biondo miele. Un caso? Oppure è l’attrazione del potere... Così è la vita, potrebbe rispondere la giornalista toscana parafrasando il titolo del suo libro uscito qualche anno fa.

Una coincidenza anche per l’agguerritissima renziana Elena Boschi deputata per il partito di Italia Viva? Certo non vicina a Giorgia, con la quale non passa amabilmente i pomeriggi sorseggiando tè e scambiandosi i nomi di sarte e parrucchieri. Eppure il taglio è lo stesso. Lontana dalla Meloni pure Luciana Littizzetto che Da che tempo che fa le invia frecciatine al vetriolo spesso e volentieri. Va a farsi benedire la solidarietà femminile tanto decantata dalla sinistra buonista, a eccezione di quella volta: «Anche se non siamo quasi mai sulla stessa lunghezza d’onda, e neanche sulla stessa spiaggia e direi nemmeno sullo stesso litorale, stavolta sono dalla tua parte...», le comunicò in tv la comica quando la leader portò con sé al G20 la piccola Ginevra. Persino la graffiante Luciana si è fatta attrarre dalla testa della Meloni, pardon si è fermata più in superficie, al taglio, per ora. E sì, perché sul colore ci dovrebbe un po’ lavorare: è troppo chiaro.

Così pure quello di Federica Sciarelli, la giornalista romana che conduce Chi l’ha visto su RaiTre; tuttavia il long bob sembra lo stesso. «Non l’ha fatto da me», precisa il coiffeur (direbbero a Parigi) della Meloni. Neanche il taglio recente di Michelle Hunziker portala firma di Antonio Pruno. Ma è identico a quello della Meloni. C’è da dire però che lo stesso taglio cade su ognuna in modo diverso. E pensare che quando «ho chiamato la leder di Fdi nel fine settimana precedente le elezioni proponendole di cambiare look, perché convinto che le avrebbe portato fortuna, ho dovuto faticare un po’ per convincerla», ricorda l’hairstylist. «All’inizio era un po’ reticente, mi ha chiesto più volte se fossi sicuro di ciò che stavo per fare, ma poi sforbiciando mi sono reso conto che quello sarebbe stato un taglio netto con il passato». E così è stato. Aggiunge: «Per la prima volta non è un’attrice o un’influencer ad essere imitata, ma un premier donna (non è andata così con Angela Merkel ndr). Questo hairlook la rappresenta: è glamour ma anche deciso. Sinceramente non mi aspettavo questa enorme risonanza», conclude Antonio Pruno al quale si affidano anche Maria Grazia Cucinotta, Elisabetta Gregoraci e tra le politiche Mara Carfagna per il suo caschetto corto diventato il suo tratto distintivo.

Le sue abilità sono apprezzate inoltre da star internazionali, come Julianne Moore e Meryl Streep, sua cliente fissa quando è in Italia. Nel panorama internazionale l’ultima vip più imitata per l’hairlook è stata Jennifer Aniston (Rachel della sit-com Friends) per il suo long bob bombato e illuminato da esotici fili di capelli dorati che sanno di spiaggia californiana. E lei, la protagonista del momento, cosa ne pensa? «Dopo di me almeno 40 donne hanno chiesto al mio parrucchiere il taglio come il mio. Non è pazzesco? Sono diventata trendy!», dichiara, scherzando, Giorgia Meloni.